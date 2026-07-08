Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy M67

Компания Samsung недавно представила смартфон Galaxy M47 5G, который получил процессор Snapdragon 6 Gen 3 и весьма простой набор характеристик. Однако теперь, судя по новой записи в базе данных Geekbench, производитель готовит более мощную модель серии M — предположительно, Galaxy M67. Официальное название устройства пока не подтверждено, но по обозначению модели предполагается, что оно может выйти на рынок как Galaxy M67. Главной особенностью смартфона станет процессор Exynos 2200 с кодовым обозначением S5E9925. Этот чип ранее использовался в устройствах флагманского уровня, включая серию Galaxy S22 и Galaxy S23 FE. Exynos 2200 включает одно производительное ядро с частотой 2,80 ГГц, три производительных ядра с частотой 2,52 ГГц и четыре энергоэффективных ядра, работающих на частоте 1,82 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Samsung Xclipse 920 на архитектуре AMD RDNA 2.

В тесте Geekbench предполагаемый Galaxy M67 набрал 1435 баллов в одноядерном режиме и 3744 балла в многоядерном. Смартфон также получил 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 17, что весьма неплохо для доступного устройства. Другие характеристики устройства пока неизвестны — не сообщается информация о дисплее, камерах, аккумуляторе и других компонентах. И, конечно, рано говорить о стоимости смартфона, так как до его релиза ещё далековато, но это будет представитель начально-среднего ценового диапазона, так что 400 долларов и выше — как минимум.