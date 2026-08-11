Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S26 FE

Следующий смартфон Samsung серии Fan Edition, похоже, объединит хорошо знакомое железо прошлогодних флагманов с дизайном в духе актуальной линейки Galaxy S26. Ожидается, что Galaxy S26 FE представят в начале сентября, примерно в середине жизненного цикла серии S26. Судя по изображениям, похожим на официальные, и техническим характеристикам, смартфон внешне будет соответствовать основной линейке Galaxy S26, но получит уже проверенные временем компоненты. Смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340х1080 пикселей, типичная максимальная яркость составит 1200 нит, а в режиме повышенной яркости она сможет достигать 1900 нит. Максимальная частота обновления экрана составит 120 Гц.

За производительность будет отвечать Exynos 2500 — тот же 10-ядерный процессор, который использовался в прошлогодней серии Galaxy S25. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а для хранения данных будут доступны версии на 128 и 256 ГБ. Основная камера получит сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Эта камера сможет записывать видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду, что довольно неплохо по современным меркам. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, выполненный по кремний-углеродной технологии. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что весьма неплохо по современным меркам. Но, конечно, это не официальные параметры, а лишь предположение от инсайдеров.
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