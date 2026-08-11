Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S26 FE

За производительность будет отвечать Exynos 2500 — тот же 10-ядерный процессор, который использовался в прошлогодней серии Galaxy S25. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а для хранения данных будут доступны версии на 128 и 256 ГБ. Основная камера получит сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Эта камера сможет записывать видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду, что довольно неплохо по современным меркам. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, выполненный по кремний-углеродной технологии. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что весьма неплохо по современным меркам. Но, конечно, это не официальные параметры, а лишь предположение от инсайдеров.