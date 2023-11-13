Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy Z Flip6 FE

Появилась информация от достаточно надёжных инсайдеров, что компания Samsung планирует существенно расширить свою линейку складных устройств в среднем ценовом сегменте в самое ближайшее время. Согласно отчёту аналитической компании TrendForce, Samsung планирует анонсировать относительно доступный складной смартфон уже в следующем году, но, конечно, производитель в любой момент может передумать и перенесли запуск гаджета на более поздний срок. При этом никто точно не знает каким именно будет новый гаджет — будет ли он представлен в формате книги или в формате раскладушки. Всё это предстоит выяснить в будущем, так как, скорее всего, различного рода инсайдерской информации пользователи получат очень много.

Вероятно, мы можем ожидать релиза смартфона Galaxy Z Flip6 FE с упрощёнными характеристиками, который будет выполнен в абсолютном том же корпусе, но при этом предоставит доступ к более простому процессору, системе камер и батарее. Собственно, в этом направлении планируют работать многие крупные компании, которые хотят создать доступные складные смартфоны, так как этот сегмент электроники развивается очень активно. Согласно информации от инсайдера под ником Revegnus, Samsung планирует продавать новый складной смартфон примерно за 400 долларов, что очень доступно даже по современным меркам. Современные смартфоны среднего класса с обычной конструкцией стоят примерно столько же, что сделает складные новинки ещё более интересными.