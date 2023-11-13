Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy Z Flip6 FE

Вероятно, мы можем ожидать релиза смартфона Galaxy Z Flip6 FE с упрощёнными характеристиками, который будет выполнен в абсолютном том же корпусе, но при этом предоставит доступ к более простому процессору, системе камер и батарее. Собственно, в этом направлении планируют работать многие крупные компании, которые хотят создать доступные складные смартфоны, так как этот сегмент электроники развивается очень активно. Согласно информации от инсайдера под ником Revegnus, Samsung планирует продавать новый складной смартфон примерно за 400 долларов, что очень доступно даже по современным меркам. Современные смартфоны среднего класса с обычной конструкцией стоят примерно столько же, что сделает складные новинки ещё более интересными.