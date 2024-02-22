Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy Z Fold 6

Если верить информации инсайдеров, компания Samsung уже начала работать над складными смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Соответственно, в ближайшее время мы должны получить достаточно много информации о том, как эти смартфоны будут выглядеть, какие у них будут функции и возможности, какие производитель готовит нововведения и так далее. Но некоторые данные есть уже сейчас. Например, инсайдеры уверяют, что смартфон Galaxy Z Fold 6, к сожалению, не получит слота для S Pen. Он также будет немного шире своего предшественника, с острыми краями, которые производитель решил скопировать из серии смартфонов Galaxy S24 Ultra.

Также потенциальный покупатель получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, небольшой аккумулятор на 4600 мАч, улучшенную камеру под экраном и корпус из титана. Источник также утверждает, что смартфон будет намного тоньше и легче, всего 11 мм в сложенном виде, что впечатляет, но на самом деле на рынке есть достаточно смартфонов складной конструкции, которые тоньше этого смартфона. При этом сниженный вес можно объяснить тем, что смартфон теперь выполнен из титана, а он обычно прочнее и легче. Источники сообщают, что смартфоны Galaxy Z Fold 6, наряду с Galaxy Z Flip 6 и бюджетным Z Fold 6, должны выйти в июле или августе в этом году. Это достаточно приятные новости, потому что складные смартфоны на текущий момент куда более интересные в плане функций и возможностей, чем обычные флагманские смартфоны, у которых из нового только процессор.
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