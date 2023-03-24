Samsung готовит к релизу сразу три складных смартфона

Это на самом деле очень интересная информация, потому что ранее у компании было всего два смартфона, которые поставлялись в складном корпусе и отличались друг от друга диагональю и форм-фактором. Теперь же, видимо, производитель планирует выпустить ещё более универсальное устройство, которое будет обладать тем же дизайном, что и смартфоны, которые у производителя есть на данный момент. Естественно, это делается для того, чтобы привлечь больше пользователей к приобретению данного складного смартфона, потому что далеко не всем пользователям нравится большой складной гаджет. Кому-то хочется получить такой же смартфон, только в меньшем корпусе, который можно свободно класть карман или в какой-то другой аксессуар. Получается, что линейка расширяется.