Samsung готовит к релизу сразу три складных смартфона

Ни для кого не секрет, что компания Samsung в ближайшее время планирует выпустить свой новый складной смартфон, который будет предоставлять более тонкий корпус, продвинутый шарнир, также защиту от пыли и различное нововведения, о которых пока что информации нет. Безусловно, данный смартфон получит более производительный процессор, современные камеры с более высоким разрешением и свежую версию операционной системы Android, но на этом, если верить информации инсайдеров, производитель останавливаться не планирует. Сегодня поставщики секретной информации заявили, что у компании Samsung имеется план по выпуску сразу трёх складных смартфонов, которые будут отличаться друг от друга диагональю дисплея.

Это на самом деле очень интересная информация, потому что ранее у компании было всего два смартфона, которые поставлялись в складном корпусе и отличались друг от друга диагональю и форм-фактором. Теперь же, видимо, производитель планирует выпустить ещё более универсальное устройство, которое будет обладать тем же дизайном, что и смартфоны, которые у производителя есть на данный момент. Естественно, это делается для того, чтобы привлечь больше пользователей к приобретению данного складного смартфона, потому что далеко не всем пользователям нравится большой складной гаджет. Кому-то хочется получить такой же смартфон, только в меньшем корпусе, который можно свободно класть карман или в какой-то другой аксессуар. Получается, что линейка расширяется.
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