Samsung готовит к релизу сразу три версии Galaxy Watch7

Сегодня появилась информация от надёжных источников о том, что грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch7 будут представлены не менее чем в трёх версиях, так что у потенциальных покупателей будет предостаточно возможностей для выбора оптимального решения по дизайну, размерам и стоимости. Скорее всего, новые устройства будут представлены на мероприятии Samsung Unpacked, которое, по словам инсайдеров, состоится в начале или середине июля. На этом же мероприятии производитель представит умное кольцо Galaxy Ring, а также складные смартфоны нового поколенияGalaxy Z Fold6 и Z Flip6. Скорее всего, модель Galaxy Watch7 выйдет в версиях Classic и Pro, но ещё журналисты говорят о некой третьей версии, которая будет сильно отличаться от оригинальной модели.

Возможно, речь идёт про прямоугольные часы Galaxy Watch, информация о которых некоторое время назад появилась на просторах интернета. Если эта информация подтвердится, то это будет первая презентация, на которой Samsung запустит три разные версии своих умных часов — в течение последних нескольких лет производитель выпускал исключительно две версии. Также специалисты отмечают, что новые умные часы будут оснащены процессором Exynos W940 от Samsung, который, предположительно, на 50% эффективнее по энергопотреблению, чем Exynos W930, представленный в серии Galaxy Watch6. С другой стороны, прирост длительности автономной работы — довольно слабое преимущество на фоне фишек, которые реализованы у конкурентов.
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