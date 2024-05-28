Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch X

Сегодня на просторах интернета появились слухи о том, что предстоящая серия умных часов Samsung Galaxy Watch7 будет состоять сразу из трёх версий, включая новую премиум-модель под названием Ultra. Однако, есть большая вероятность того, что в конечном итоге компания Samsung остановится на другом названии — Samsung Galaxy Watch X. Но в любом случае эти часы будут конкурировать напрямую с серией Apple Watch Ultra (возможно, именно поэтому Samsung решила отказаться от названия Watch7 Ultra), а ключевым фактором, благодаря которому часы будут выбиваться на фоне конкурентов, является возможность использования гаджета для дайвинга.

Например, инсайдеры сообщают, что модель Galaxy Watch X будет обладать водонепроницаемостью до 100 метров, что соответствует рейтингу водонепроницаемости Apple Watch Ultra. Важно отметить, что водонепроницаемость указана как рейтинг давления (поэтому иногда она измеряется в атмосферах), а фактическая глубина, которую можно достичь, ниже — всего 40 метров в случае Apple Watch (и, вероятно, у новых Samsung Watch будет аналогичный запас прочности). Кроме того, Galaxy Watch X будут иметь более продолжительный срок службы батареи по сравнению с другими моделями. Речь идёо про автономность до 100 часов, то есть около 4 дней автономной работы. Для сравнения, Galaxy Watch6 Classic получили до 40 часов работы от батареи, Watch5 Pro (с более крупной батареей) — до 80 часов, а модель Apple Watch Ultra 2 обещает всего 36 часов.
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