Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch X…

Например, инсайдеры сообщают, что модель Galaxy Watch X будет обладать водонепроницаемостью до 100 метров, что соответствует рейтингу водонепроницаемости Apple Watch Ultra. Важно отметить, что водонепроницаемость указана как рейтинг давления (поэтому иногда она измеряется в атмосферах), а фактическая глубина, которую можно достичь, ниже — всего 40 метров в случае Apple Watch (и, вероятно, у новых Samsung Watch будет аналогичный запас прочности). Кроме того, Galaxy Watch X будут иметь более продолжительный срок службы батареи по сравнению с другими моделями. Речь идёо про автономность до 100 часов, то есть около 4 дней автономной работы. Для сравнения, Galaxy Watch6 Classic получили до 40 часов работы от батареи, Watch5 Pro (с более крупной батареей) — до 80 часов, а модель Apple Watch Ultra 2 обещает всего 36 часов.