Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch7 Ultra

Если верить инсайдерам, серия новых умных часов Galaxy Watch7 готовится к релизу вместе с новыми складными устройствами серии Galaxy. Представят данные новинки на ежегодном мероприятии Unpacked в июле, где, по словам специалистов, компания должна представить в том числе Watch7 Ultra. Дело в том, что сегодня в сеть слили набор качественных рендеров, который показывает новый Watch7 Ultra со всех сторон, раскрывая некоторые интересные особенности гаджета. Например, данное устройство получило корпус квадратной формы с овальными краями, а дисплей и вращающийся безель остаются круглыми.

Кроме того, на рендерах видно третью круглую кнопку, расположенную рядом с обычными кнопками питания и возврата. Правда, функция новой кнопки пока неизвестна. Изображения также показывают увеличенную решётку динамика, новое расположение датчиков на задней панели и более плавную интеграцию ремешка с корпусом часов. Размер дисплея остался прежним и составляет 1,5 дюйма, как у текущей модели Watch6 Classic, и соответствует стандарту 47 мм. Также западные журналисты уверенно указывают на обновлённый процессор, увеличенное время работы от батареи и новую систему мониторинга уровня сахара в крови, но неизвестно, будут ли эти изменения применяться ко всем устройствам серии Watch7 или слухи касались только версии Ultra. В любом случае, похоже, что Samsung готовится конкурировать с Apple Watch Ultra 2, а это просто отличная новость. Ведь чем выше конкуренция, тем лучше для пользователя.
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