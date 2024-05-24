Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch7 Ultra

Кроме того, на рендерах видно третью круглую кнопку, расположенную рядом с обычными кнопками питания и возврата. Правда, функция новой кнопки пока неизвестна. Изображения также показывают увеличенную решётку динамика, новое расположение датчиков на задней панели и более плавную интеграцию ремешка с корпусом часов. Размер дисплея остался прежним и составляет 1,5 дюйма, как у текущей модели Watch6 Classic, и соответствует стандарту 47 мм. Также западные журналисты уверенно указывают на обновлённый процессор, увеличенное время работы от батареи и новую систему мониторинга уровня сахара в крови, но неизвестно, будут ли эти изменения применяться ко всем устройствам серии Watch7 или слухи касались только версии Ultra. В любом случае, похоже, что Samsung готовится конкурировать с Apple Watch Ultra 2, а это просто отличная новость. Ведь чем выше конкуренция, тем лучше для пользователя.