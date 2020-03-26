Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy M01

Сетевые источники обнаружили на сайте Wi-Fi Alliance упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M01, который еще не был представлен официально. Аппарат должен получить восьмиядерную платформу, минимум 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, контроллер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n, сдвоенную основную камеру, один из модулей которой будет представлять собой датчик для глубины сцены, слот для двух SIM-карт и предустановленную операционную систему Android 10. Дата выхода и ориентировочная цена смартфона пока не сообщаются. По данным Counterpoint Technology Market Research, в четвёртом квартале 2019 года по всему миру было продано 401,1 миллиона смартфонов. Крупнейшей тройкой поставщиков по-прежнему являются Apple, Samsung и Huawei.