Samsung готовит к выпуску недорогой фитнес-трекер Galaxy Fit-e

Galaxy Fit получит более дешевого брата, который еще не был официально представлен. Компания Samsung обещает, что Galaxy Fit-e будет выпущен во втором квартале 2019 года.

Недорогой Galaxy Fit-e получил монохромный дисплей PMOLED и аккумулятор на 70 мАч. Корпус фитнес-трекера водонепроницаемый, а само устройство весит всего 15 г. Он поставляется со всеми функциями фитнеса и здоровья, включая отслеживание сна и сердцебиения. Samsung Galaxy Fit-e будет доступен в трех цветах: черном, белом и желтом.