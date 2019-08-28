Samsung готовит к выпуску телефон среднего класса с батареей на 6000 мАч

2019-08-28, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy M30s; [103]
Появившееся в сети рекламное изображение Samsung Galaxy M30s дразнит массивной батареей емкостью 6000 мАч, которая станет самой большой из когда-либо найденных в телефонах Samsung.

Уже выпущенные Galaxy M20 и Galaxy M30 питаются от батареи емкостью 5000 мАч, поэтому отстранение пользователей от электрических розеток является отличительной чертой линейки Galaxy M. Galaxy M30s будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 1080 x 2400, с соотношением сторон 20: 9, и каплевидным вырезом под 16 МП селфи-камеру с диафрагмой f / 2.0.

Ходят слухи, что новая модель будет иметь Exynos 9610 SoC под капотом и две конфигурации памяти: 4 ГБ Озу + 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗу + 128 ГБ памяти. Новинка получит тройную камеру с 48 МП датчиком (диафрагма f / 2.0), ультра-широкоугольную камеру 8 МП (апертура f / 2.2) и датчик глубины 5 МП (апертура f / 2.2). Смартфон должен стоить в районе $ 200 или около 14 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M30s
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