Samsung готовит к запуску память LPDDR6

Сегодня появилась информация о том, что компании Samsung и SK Hynix сотрудничают для получения сертификации на память LPDDR6. По информации специалистов, корейские компании готовы начать производство микросхем памяти, как только стандарт будет утвержден JEDEC, чтобы обойти конкурентов в данном вопросе. Ожидается, что соответствующие регламенты и документы по техническим спецификациям будут опубликованы во второй половине года, и Samsung планирует подготовить новые чипы памяти для смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 4, поскольку генеративные модели искусственного интеллекта могут превысить порог в 10 миллиардов параметров — для этого нужна очень быстрая память.

При этом LPDDR6 всё ещё не имеет чёткого плана развития, особенно когда речь идет о пропускной способности и о том, сколько из неё будет выделено на процессы искусственного интеллекта. Но в любом случае это очень быстрая память, которая откроет дверь в мир искусственного интеллекта, который ранее был недоступен для многих пользователей со всего мира. Потому что при 10 миллиардах параметров большой языковой модели система сможет создавать изображения, генерировать видео, обрабатывать текстовый контент и многое другое — всё это будет выполняться на смартфоне даже без выхода в сеть. Пока что это достаточно странное явление, потому что люди ещё не поняли как именно это работает, но, с другой стороны, пять лет назад никто про ИИ даже не думал, а сейчас это настоящий прорыв.
Realme 12+ 5G протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme 12+ 5…
Инсайдер рассекретил Samsung Galaxy S24 …
Авторитетный информатор Эван Бласс раздобыл рекламный буклет флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, р…
iPhone 16 получит улучшенный микрофон для работы с ИИ…
Сегодня появилась крайне интересная информация о том, что модели флагманских смартфонов iPhone 16 будут о…
Google отказалась от партнёрства с Samsung…
Google, по информации инсайдеров, неожиданно сменила стратегию по производству следующего поколения проце…
Huawei P70 получит уникальную систему камер - такой нет ни у…
Известный инсайдер и аналитик мобильного рынка Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что Genius Electro…
Бюджетный Redmi A3 распаковали до анонса …
Вчера в сеть утекли подробности об ультрабюджетном смартфоне Redmi A3, а сегодня в сети появились первые …
Представлен смартфон Huawei Nova 12 …
Компания Huawei представила смартфон Nova 12, который оценен в 420 и 560 долларов за версии с 256 ГБ и 51…
Европейский Xiaomi 13T Pro обновили до HyperOS…
Компания Xiaomi начала распространение прошивки на базе операционной системы HyperOS для глобальных верси…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor