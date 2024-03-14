Samsung готовит к запуску память LPDDR6

Сегодня появилась информация о том, что компании Samsung и SK Hynix сотрудничают для получения сертификации на память LPDDR6. По информации специалистов, корейские компании готовы начать производство микросхем памяти, как только стандарт будет утвержден JEDEC, чтобы обойти конкурентов в данном вопросе. Ожидается, что соответствующие регламенты и документы по техническим спецификациям будут опубликованы во второй половине года, и Samsung планирует подготовить новые чипы памяти для смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 4, поскольку генеративные модели искусственного интеллекта могут превысить порог в 10 миллиардов параметров — для этого нужна очень быстрая память.

При этом LPDDR6 всё ещё не имеет чёткого плана развития, особенно когда речь идет о пропускной способности и о том, сколько из неё будет выделено на процессы искусственного интеллекта. Но в любом случае это очень быстрая память, которая откроет дверь в мир искусственного интеллекта, который ранее был недоступен для многих пользователей со всего мира. Потому что при 10 миллиардах параметров большой языковой модели система сможет создавать изображения, генерировать видео, обрабатывать текстовый контент и многое другое — всё это будет выполняться на смартфоне даже без выхода в сеть. Пока что это достаточно странное явление, потому что люди ещё не поняли как именно это работает, но, с другой стороны, пять лет назад никто про ИИ даже не думал, а сейчас это настоящий прорыв.