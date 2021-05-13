Samsung готовит мощный игровой смартфон

Если вы детально следите за развитием рынка смартфонов и немного разбираетесь в электронике, то знаете, что крупные компании стали всё активнее выпускать в продажу так называемые геймерские смартфоны. Но когда эта мода только началась, на самом деле разницы между просто мощным флагманом и игровым устройством не было — только дизайн корпуса. на сегодняшний день некоторые изменения в этом направлении все же имеются, особенно если речь идет о продвинутых устройствах топовых компаний. Например, производители всё чаще делают упор на продвинутую систему охлаждения, которая не даст смартфону перегреваться в процессе запуска действительно тяжелых игровых продуктов. А теперь появилась информация и о том, что Samsung тоже работает над игровым смартфоном.

В сети есть информация от инсайдеров, которые утверждают, что производитель работает над созданием смартфона, который будет оборудован продвинутой системой охлаждения. Именно она, по мнению специалистов, позволит устройство игрового направления предоставлять геймерам те возможности, которые им необходимы. Также есть информация о том, что производитель будет использовать два варианта комплектации смартфона — будет как собственный процессор, так и модель от компании Qualcomm. Но, к сожалению, это лишь слухи и пока что достоверной информации в этом направлении производитель не предоставляет. Вероятно, новинку покажут уже этим летом вместе с другими гаджетами компании на официальной презентации.