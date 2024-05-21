Samsung готовит мобильные процессора на 3 нанометрах

Можно с уверенностью сказать, что компания Apple лидирует в области мобильных чипов для смартфонов и ноутбуков, но конкуренты постепенно догоняют гиганта из Купертино. Например, если верить инсайдерам, компания Samsung готовит свои собственные 3-нм чипы для следующих флагманов, а массовое производство новых систем на кристалле ожидается во второй половине этого года. Вход Samsung в 3-нм сегмент может положить конец доминированию Apple, но компании ещё предстоит многое продемонстрировать, прежде чем можно будет сделать выводы относительно нового флагманского процессора. Например, согласно недавним сообщениям инсайдеров, компания Samsung как минимум на два года отстаёт от Apple в вопросе технологий относительно мобильных процессоров.

Соответственно, на момент старта серийного производства чипов компания Samsung будет конкурировать с прошлогодними чипами A-серии от Apple, которые также базируются на 3-нм архитектуре. Первые устройства, которые получат новые 3-нм чипы Exynos, войдут в линейку смартфонов Galaxy S25, которая будет соперничать с iPhone по вычислительной и графической производительности. Вопрос только в том, сколько пользователям придётся платить за возможность воспользоваться новыми флагманскими процессорами, потому что технологический процесс в 3 нанометра — довольно дорогое удовольствие. Возможно, из-за новых процессоров Samsung будет вынуждена поднимать цену на свои флагманы нового поколения.
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