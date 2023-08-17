Samsung готовит мобильную камеру на 440 Мп

ISOCELL-камеры с невероятно высоким разрешением в 200 мегапикселей стали основной фишкой компании Samsung на протяжении долгого времени. Компания установила данные датчики изображения в современные смартфоны флагманского уровня, но останавливаться на достигнутом не планирует. В следующем году ожидается, что аналогичное оборудование будет установлено в Galaxy S24 Ultra. Более того, инсайдеры сообщают, что Samsung планирует преодолеть порог в 200 мегапикселей, подготавливая три новых датчика для второй половины 2024 года, включая один 440-мегапиксельный датчик. Из этих трёх датчиков два являются скорее слегка улучшенными решениями современного уровня.

Инсайдер заявил, что Samsung начнет массовое производство нового 50-мегапиксельного GN6 с размером пикселя 1,6 мкм, который будет отлично снимать, но, конечно, это не тот прорыв, которого ждут пользователи. В своём сообщении поставщик секретной информации также упоминает, что предположительно в разработке находится новый 200-мегапиксельный датчик HP7 с размером пикселя 0,6 мкм. Но самым амбициозным планом корейского гиганта в области ISOCELL-камер является 440-мегапиксельный датчик HU1. Не совсем понятно, когда производитель начнёт производство данного датчика и в каких смартфонах он будет представлен в конечном итоге, но это отличная новость для тех, кто очень любит заниматься мобильной фотографией. С таким разрешением можно делать просто великолепные кадры.