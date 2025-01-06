Samsung готовит море ИИ-функций в Galaxy S25 Ultra

Компания Samsung активно расширяет границы возможностей встроенного искусственного интеллекта на своих устройствах, возвращая свои позиции на рынке. Кроме того, помимо работы над более эргономичным дизайном Ultra-модели с закруглёнными краями для удобного хвата, компания также улучшает модуль камеры, делая его более утопленным в корпус. Однако именно ИИ-нововведения вызывают наибольший интерес у пользователей — несмотря на то, что некоторые функции до сих пор под строжайшим секретом, инсайдеры уверены, что производитель готовит нечто очень серьёзное. И эти улучшения, по словам специалистов, позволят компании не только догнать, но и превзойти Apple в продажах флагманских смартфонов. По данным известного инсайдера Ice Universe, Samsung делает серьёзные шаги в сторону развития ИИ, внедряя важные улучшения как в аппаратной части, так и в программном обеспечении.

Известный инсайдер уверен, что в Galaxy S25 Ultra будет множество новых функций, которые позволят новой линейке выделяться на фоне конкурентов, которые до сих пор играются в песочнице в плане развития ИИ-технологий. Да и компания Apple, похоже, придерживается более осторожного подхода к развитию Apple Intelligence, тогда как Samsung делает на это огромный акцент и вкладывает приличные средства. Возможно, в ближайшем будущем компании будут рекламировать свои смартфоны уже не качеством камеры или мощностью процессора, а чем-то более интересным — вроде функций по удалению объектов из кадра.