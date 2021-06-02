Samsung готовит новые Galaxy Note

Ранее ходили слухи, что Samsung прекратит выпуск своей серии смартфонов Galaxy Note. С другой стороны, с момента запуска линейки Galaxy S21 было официально объявлено, что компания не прекратит выпуск устройств серии Note. Теперь у нас есть причина, исходя из которой, вероятно, компания нацелена на дальнейший выпуск смартфонов в одной из самых популярных линеек смартфонов в мире. Согласно последнему твиту от информатора FrontTron, южнокорейский технологический гигант вернет свои модели Note из-за слабой реакции рынка на его флагманский смартфон высокого класса Galaxy S21 Ultra с S Pen. Продажи этой модели оказались ниже ожиданий компании. Таким образом, как сообщается, бренд «обсуждает» запуск серии Galaxy Note в следующем году, дабы выровнять ситуацию на рынке флагманов. Для тех, кто не знает, Galaxy S21 Ultra не оправдал ожиданий пользователей серии Note.

В то время как устройства Galaxy Note предлагают порт для размещения стилуса S Pen, эта базовая функция отсутствует в Galaxy S21 Ultra. Кроме того, в старшей модели даже отсутствует поддержка Bluetooth для S Pen. Другими словами, он не предлагает ту же функцию на основе жестов, что предлагает Galaxy Note 20 Ultra. К сожалению, если это рассуждения верны, то, по слухам, Samsung будет придерживаться аналогичной философии дизайна для своего грядущего Galaxy Z Fold 3 — эта грядущая складная модель может не иметь встроенного порта для S Pen. А при такой диагонали, честно говоря, стилус хотелось бы носить в смартфоне.
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