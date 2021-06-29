Samsung готовит новые беспроводные наушники к релизу

Ожидается, что Samsung проведет грандиозное мероприятие в обозримом будущем, чтобы анонсировать Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 и Galaxy Buds2. Вчера информационное издание 91mobiles даже выпустило рендеры Buds 2, которые были получены от известного инсайдера. А в свежем отчете того же издания теперь указаны цены на грядущие наушники формата TWS от Samsung. В новой утечке говорится, что Galaxy Buds2 будут стоить от 149 до 169 долларов. Эта цена предполагает, что он будет позиционироваться на рынке ниже, чем Galaxy Buds Pro, которые были представлены в январе с ценой в 199 долларов. Ожидается, что Buds2 заменят Galaxy Buds+ с поддержкой ANC (активное шумоподавление), которые дебютировали по цене 149 долларов в прошлом году.

Ожидается, что Buds2 будут конкурировать с Beats Studio Buds, цена на которые в США составляет 149 долларов. Также новинка будет конкурировать с AirPods 2-го поколения, которые стоят 159 долларов. То есть, можно с уверенностью заявить, что противников у новинки на рынке предостаточно, и вот будет ли устройство достаточно качественным, чтобы этих конкурентов уделать — вопрос. Всё же пользователи в последнее время уже присмотрели себе беспроводные наушники и вполне комфортно ими пользуются каждый день, получая удовольствие от звука. Нужно представить нечто действительно качественное и удивительное, чтобы пользователь отказался от своего продукта в пользу новинки от Samsung. Будем надеяться, что новинка и правда будет достойной.