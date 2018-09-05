Samsung готовит новую технологию для камер

В документации компании Samsung указано, что производитель планирует выпустить в продажу смартфон с четырьмя камерами. Пока что эта информация не имеет какого-то официального подтверждения или комментариев со стороны бренда, но развитие технологий говорит о большой вероятности данного сценария. Некоторые компании уже обзавелись пятью камерами и получают за счет этого преимущество в плане качества фотографий. При правильном использовании вторая и третья камеры умеют снимать с большей глубиной или создавать приятное размытие заднего плана. Правда, до релиза следующего смартфона компании осталось очень много времени и говорить о возможности такого технического решения можно очень долго. Анонс будет примерно в конце зимы, а значит пока что смотрим в сторону конкурентов.