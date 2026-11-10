Samsung готовит платную подписку на Galaxy AI

Компания Samsung объединила свои разработки в области искусственного интеллекта под брендом Galaxy AI, представив пользователям множество бесплатных функций. При этом изначально предполагалось, что со временем компания начнёт взимать плату за часть возможностей, но до сих пор оставалось неизвестным, какие именно функции станут платными и сколько они будут стоить. Официальных подробностей пока нет, однако издание SamMobile опубликовало подробную утечку, которая проливает свет на планы компании. Хорошая новость заключается в том, что все уже доступные функции Galaxy AI останутся бесплатными. Платными станут новые возможности, для которых предусмотрят ограниченный бесплатный доступ и три платных тарифных плана для пользователей, которым потребуется больше ресурсов.

Samsung готовит три варианта подписки Galaxy AI — Starter на 10000 кредитов, Plus на 20000 кредитов и Pro на 50000 кредитов. При этом пока неизвестно, какие действия можно будет выполнять за 1 кредит. Кроме того, компания предложит как подписочную модель, так и оплату по мере использования. Издание SammyGuru также опубликовало скриншоты интерфейса подписки Galaxy AI Premium. Указанные на них цены, вероятно, неактуальны. Строки в приложении указывают на стоимость месячной подписки в США на уровне 5 долларов, также ожидается годовой тариф за 48 долларов, что эквивалентно 4 долларам в месяц. Но на релизе цена, вероятно, будет выше, так как по нынешним меркам это очень мало.
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