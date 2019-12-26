Samsung готовит проект Neon

Специалисты лаборатории Samsung Technology & Advanced Research Labs, которая в сокращенном виде называется Star Labs, занимаются созданием некого секретного проекта под названием Neon, который настолько секретный, что мы даже не подозреваем, что же делают инженеры компании. Возможно, новый проект как-то связан с технологией искусственного интеллекта, который в последнее время используется буквально в каждом втором устройстве на рынке. Мы можем лишь мечтать и догадываться, тогда как многие пользователи со всего мира потом, спустя годы, будут пользоваться этим устройством или сервисом и получать удовольствие. Будем надеяться, что это действительно полезная штука и производитель порадует нас удивительными вещами.