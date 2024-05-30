Samsung готовит производство чипов на 1 нм техпроцессе

Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung Foundry планирует представить свой передовой технологический процесс в 1 нанометр в следующем месяце с запуском массового производства к 2026 году. Соответственно, пока Intel и TSMC занимались своими собственными технологиями на базе 1 нм, складывалось впечатление, что Samsung Foundry отстаёт от своих потенциальных конкурентов. Но на деле оказалось, что это совершенно не так, поскольку Samsung теперь планирует представить свой технологический процесс нового поколения даже раньше, чем два основных конкурента. Интересно, что компания Samsung решила ускорить график производства на 1 нм техпроцессе — изначально старт производства должен был стартовать с 2027 года, но теперь производитель на год сдвинул запуск новой технологии.

При этом эксперты из области заявляют, что технологический процесс в 1 нм рассматривается как прорыв в области вычислительной техники и полупроводников. И у южнокорейского гиганта есть все шансы покорить рынок с этой технологией, потому что подразделение Intel Foundry планирует начать массовое производство своего процесса в 1 нм лишь к 2028 году, а TSMC вовсе запланировала запуск к 2030 году. Соответственно, у Samsung будет преимущество над конкурентами, что позволит привлечь внимание потенциальных покупателей новых мобильных чипов. Ведь в смартфоне процессор на 1 нанометре предоставит внушительный прирост энергоэффективности и производительности.