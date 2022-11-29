Samsung готовит сервис по ремонту смартфонов на дому

Некоторое время назад производители смартфонов начали активно работать в направлении функций ремонта — та же Apple при запросе предоставляет целый набор инструментов и инструкции, позволяющие отремонтировать устройство самостоятельно в домашних условиях. Теперь же инсайдеры сообщают, что компания Samsung тоже работает в этом направлении и в ближайшее время планирует выпустить соответствующее приложение, которое позволит пользователю получить всю необходимую информацию для ремонта своего смартфона без помощи мастера. Например, в приложении будут инструкции по демонтажу того или иного элемента, будут различные инструкции по нагреву дисплея и прочим хитростям, плюс можно будет прямо из приложения заказать сменные детали.

Проблема в том, что если у вас нет опыта, то даже с такой инструкцией и советами специалистов вы не сможете добиться успеха. При демонтаже дисплея даже специалисты с многолетним опытом не всегда могут справиться с поставленной задачей, что уж говорить о пользователях, которые впервые берут отвёртку в руки и пытаются снять крышку гаджета. Кроме того, нужно понимать, что если мастер в сервисе сломает вам дисплей, то он же за него и заплатит, а если вы сделаете это в домашних условиях, то придётся платить за сломанную деталь самостоятельно. Это довольно важный момент, о котором стоит помнить, особенно если цена ремонта в сервисе не такая уж внушительная, как многим может показаться. Но идея, конечно, очень интересная.