Samsung готовит смартфон Galaxy A90 с чипом Snapdragon 730/730G

Компания Samsung в апреле этого года анонсировала смартфон Galaxy A80, а сейчас готовит флагманскую модель Galaxy A90.

Устройство заметили в базе данных теста производительности Geekbench с номером SM-A9050. Новинка, согласно отчёту, имеет 6 ГБ оперативной памяти, предустановленную ОС Android 9 Pie и процессор sm6150. Это кодовое название чипа Snapdragon 675, но иногда под таким же номером проходят процессоры Snapdragon 730 и 730G. Судя по результатам теста, это именно 700-я серия.

Напомним, эти чипсеты построены по 8-нанометровому техпроцессу и имеют видеоускоритель Adreno 618. Отличается G-версия от обычной разогнанной графикой, которая увеличивает производительность на 15%. К сожалению, других подробностей и даты анонса устройства пока нет. Можно лишь предположить, что если смартфон проходит тестирование, значит его презентация уже не за горами.