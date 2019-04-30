Samsung готовит смартфон сразу с тремя экранами

Компания Samsung запатентовала необычный смартфон, который, похоже, может выйти под девизом «Чем больше — тем лучше».

И речь здесь идет о количестве экранов. Дисплеев у этой «диковины» сразу три — на обеих сторонах и еще один на верхней грани. Правда, верхний — это даже не экран, а скорее, строка, где отображаются уведомления, как на пейджере, время, дата и т. п. Смахнув его на переднюю панель — пользователь откроет необходимое приложение.

Два основных экрана пригодятся во время съемки. Камера будет встроенной в дисплей, и пользоваться ей можно и для селфи, и фотографируя другого человека. То есть на одной стороне будет отображаться изображение для того, кто снимает, на второй — для того, кого снимают.

Кроме того, смартфон может стать вашим личным переводчиком. Общаясь с иностранцем, просто говорите на своем языке, а собеседнику высветится перевод на втором дисплее. Работает это и в обратном порядке: иностранец говорит — вы читаете текст перевода.

Конечно, пока это всего лишь патент, и неизвестно, решится ли Samsung выпустить такой смартфон. Но учитывая любовь компании к экспериментам (особенно в последнее время) и проблемы со складным Galaxy Fold — все возможно.