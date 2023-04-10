Samsung готовит собственную видеокарту для Exynos 2500

Однако новая графическая подсистема Samsung будет создана не раньше, чем через несколько лет, поэтому в информации инсайдера упоминается Exynos 2500 — перед его запуском у нас все ещё будет Exynos 2400, который будет предназначен для линейки смартфонов Galaxy, намекая на то, что Samsung в конечном итоге перестанет зависеть от Qualcomm. К сожалению, для этого компании придётся разработать чипсет, конкурентоспособный по отношению к другим производителям. Кроме того, компания в настоящее время отстаёт от TSMC в гонке за технологическим процессом, вероятно, из-за своего недостаточно хорошего процесса производства чипов. Samsung может использовать свои продвинутые технологии производства чипов для создания Exynos 2500, но пока рано говорить, какой технологический узел будет использован брендом в конечном итоге, ведь чем новее технологический процесс, тем дороже производство каждой пластины.