Samsung готовит собственную видеокарту для Exynos 2500

Samsung продлила своё лицензионное соглашение с компанией AMD для того, чтобы в будущем использовать мобильные видеокарты «красных» в своих смартфонах. После неудачного запуска процессора Exynos 2200, который был оснащён собственной видеокартой Xclipse 920 на основе архитектуры RDNA2 от AMD, производитель планирует выпустить более производительные решения в течение следующих нескольких лет. И по словам одного известного инсайдера, система на кристалле Exynos 2500 будет оснащена кастомным графическим ускорителем, который Samsung создаёт с AMD.

Однако новая графическая подсистема Samsung будет создана не раньше, чем через несколько лет, поэтому в информации инсайдера упоминается Exynos 2500 — перед его запуском у нас все ещё будет Exynos 2400, который будет предназначен для линейки смартфонов Galaxy, намекая на то, что Samsung в конечном итоге перестанет зависеть от Qualcomm. К сожалению, для этого компании придётся разработать чипсет, конкурентоспособный по отношению к другим производителям. Кроме того, компания в настоящее время отстаёт от TSMC в гонке за технологическим процессом, вероятно, из-за своего недостаточно хорошего процесса производства чипов. Samsung может использовать свои продвинутые технологии производства чипов для создания Exynos 2500, но пока рано говорить, какой технологический узел будет использован брендом в конечном итоге, ведь чем новее технологический процесс, тем дороже производство каждой пластины.
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