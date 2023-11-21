Samsung готовит совершенно новый дисплей для Galaxy Z Fold 7

До официального выхода смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 осталось меньше года, но похоже, что у компании Samsung уже есть планы на будущую линейку смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 — инсайдеры уверяют, что прямо сейчас компания довольно активно работает над PHOLED-дисплеем. Для понимания ситуации стоит отметить, что Samsung в настоящее время использует фосфоресцентные материалы только для зелёных и красных пикселей, но к 2025 году компания планирует внедрить технологию и для синих пикселей, чтобы тем самым завершить переход к совершенно новому технологическому процессу. Дело в том, что Samsung в настоящее время использует синие флуоресцентные материалы вместо фосфоресцентных. Они, естественно, уступают потенциально более современному решению по техническим характеристикам, которые не позволяют дисплеям активно развиваться.

Сейчас Samsung использует синий флуоресцентный материал в своих дисплеях, который имеет внутренний световой коэффициент эффективности всего лишь в 25%. Однако красный и зелёный PHOLED-материалы предлагают эффективность в 100%. Соответственно, в случае замены синего пикселя на фосфоресцентный пиксель, производитель сможет при том же уровне яркости предоставить снижение энергопотребления ровно в четыре раза. А учитывая, что речь идёт про дисплей, который сам по себе достаточно много энергии потребляет, реальное увеличение длительности автономной работы может быть вполне заметным даже без специальных замеров.
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