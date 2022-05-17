Samsung готовит сразу два новых складных смартфона

Следующие два складных смартфона Samsung появятся где-то во второй половине года, и в последнем инсайде издания The Elec цитируются отраслевые источники, которые сообщают о том, что Samsung Electronics начала массовое производство основных компонентов для Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Кроме того, Samsung, как сообщается, начнет непосредственную сборку складных устройств уже в середине июня. По оценкам инсайдеров, Samsung рассчитывает выпустить более 10 миллионов комбинированных складных устройств между сериями Flip и Fold к концу года. Сообщается, что 70% из них может приходиться на серию Flip, а 30% от этой цифры приходится на грядущее устройство Galaxy Fold. Это всего лишь предположение, так как фактические оценки производства не будут опубликованы до июля.

Для справки: на Z Flip3 2021 года приходилось 65% складных устройств Samsung, а на Z Fold3 — 35%. Samsung Display также увеличит свои производственные мощности для складных модулей дисплея. Samsung расширит производственные линии с 7 до 10 на своем заводе во Вьетнаме в надежде производить 2 миллиона модулей дисплея в месяц по сравнению с 1,4-1,5 миллионами, которые производились ранее. Ожидается, что выпуск дисплеев Z Fold4 и Z Flip4 достигнет 1 миллиона единиц в месяц к третьему кварталу. Samsung впервые в этом году достигнет уровня 1% от мировых продаж за счёт складных смартфонов, если ей удастся отгрузить 10 миллионов единиц к концу этого года. Будем надеяться, что компания сможет этого достичь.