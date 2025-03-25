Samsung готовит сразу три VR-шлема

Согласно новым данным издания ET News, компания Samsung довольно активно работает над тремя устройствами смешанной реальности, но официально подтверждён пока только прототип Project Moohan, который, вероятно, получит название Galaxy XR. Это будет полноценная VR/AR-гарнитура, но, помимо неё, компания разрабатывает ещё две модели XR-очков — Project Haean и Project Jinju. Проекты Haean и Jinju предполагают лёгкие очки смешанной реальности с классическим дизайном. Устройства получат тонкую оправу, в которую будут встроены различные датчики и, возможно, камера. Передача звука будет осуществляться через саму оправу.

Однако пока не стоит ожидать их скорого релиза — инсайдер сообщает, что Samsung ещё не определилась с финальным дизайном и характеристиками этих устройств. Но несмотря на неопределённость, в отчёте также говорится, что Samsung может выпустить очки Haean и Jinju вместе с гарнитурой Galaxy XR уже в этом году. Ожидается, что стоимость Galaxy XR составит около 2500 долларов — это довольно дорогое удовольствие, так что новинка явно не будет массовым продуктом. Всё же если у компании Apple не удалось завоевать аудиторию при помощи своего шлема дополненной реальности Vision Pro, то у компании Samsung тоже не выйдет. Тем более, что речь идёт про обычные очки с определёнными умными функциями. Но хорошо, что производители работают в этом направлении и предлагают больше возможностей в этом направлении. Всё же за умными очками будущее.
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