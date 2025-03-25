Samsung готовит сразу три VR-шлема

Однако пока не стоит ожидать их скорого релиза — инсайдер сообщает, что Samsung ещё не определилась с финальным дизайном и характеристиками этих устройств. Но несмотря на неопределённость, в отчёте также говорится, что Samsung может выпустить очки Haean и Jinju вместе с гарнитурой Galaxy XR уже в этом году. Ожидается, что стоимость Galaxy XR составит около 2500 долларов — это довольно дорогое удовольствие, так что новинка явно не будет массовым продуктом. Всё же если у компании Apple не удалось завоевать аудиторию при помощи своего шлема дополненной реальности Vision Pro, то у компании Samsung тоже не выйдет. Тем более, что речь идёт про обычные очки с определёнными умными функциями. Но хорошо, что производители работают в этом направлении и предлагают больше возможностей в этом направлении. Всё же за умными очками будущее.