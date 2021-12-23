Samsung готовит сразу три версии Galaxy A53

Сообщается, что будет три разных версии Galaxy A53 и три разных номера модели. И имейте в виду, что, согласно отчету, на этот раз не будет 4G-версии бюджетного телефона, поэтому все три версии являются версиями 5G. Как сообщается инсайдерами, европейская модель Galaxy A53 имеет номер модели SM-A536B, в то время как существует еще одна версия 5G с номером модели SM-A536E. Третья версия Galaxy A53 носит номер модели SM-A536U, и, как сообщается, это американская версия, в которой по какой-то причине был обнаружен новый процессор Exynos. Однако какой именно, пока неизвестно. На данный момент единственное, что кажется определенным, — это то, что модель SM-A536B будет выпущена в Европе, но мы не знаем, будет ли она использовать процессор Exynos или Qualcomm.

Это означает, что Samsung планирует использовать ту же стратегию использования разных чипсетов для разных рынков, что и флагманские S-устройства. За последние пару лет пользователи жаловались на существенную разницу между моделями Galaxy S с чипсетами Qualcomm Snapdragon и моделями с вариантами Exynos, но на данный момент мы не уверены, будет ли большая разница в производительности на смартфоне A53. Что касается даты выпуска телефона, ожидается, что он будет представлен вместе с более крупным Galaxy A73 и, возможно, Galaxy A33. Обычно эти телефоны представляют в декабре, но в прошлом году Galaxy A52 и A72 были анонсированы в марте. Соответственно, нужно немного подождать будущий релиз компании.