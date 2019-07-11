Samsung готовит странные умные часы

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung решила изменить дизайн своих умных часов и теперь они будут больше походить на обычные классические наручные часы. Пока что это информация от инсайдеров и говорить с уверенностью не стоит, но если производитель и правда так активно работает над изменениями в дизайне часов, то это только радует. Теперь у пользователей будет возможность получить довольно продвинутый набор функций умных часов в классическом форм-факторе, что весьма приятно, ведь не всем нравятся эти новомодные часы с круглыми или квадратными циферблатами в дизайне хай-тек. Видимо, корейцы решили завоевать еще небольшую долю рынка, предоставляя классику вместо новинок.