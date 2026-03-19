Samsung готовит второе поколение Galaxy Z TriFold

На фоне устойчивых слухов о том, что Samsung прекратила производство Galaxy Z TriFold всего через три месяца после запуска, появилась новая информация — концепция следующего поколения уже одобрена. Речь идёт о Galaxy Z TriFold 2, релиз которого намечен на середину 2027 года. По данным инсайдера Yeux1122, компания уже утвердила более совершенный шарнир для будущей модели. Новый механизм должен стать легче и значительно тоньше. Кроме того, Samsung стремится ещё сильнее уменьшить толщину следующего трёхскладного смартфона, чтобы сделать устройство более практичным в повседневном использовании. Инсайдер также упоминает ещё одно складное устройство, в котором экран будет выдвигаться с помощью механического слайдера.

Такой смартфон может выйти ближе к концу 2027 года или в начале 2028 года, что говорит о продолжающихся экспериментах компании с форм-факторами. Ранее сообщалось, что Samsung остановила выпуск Galaxy Z TriFold уже спустя три месяца после старта продаж. Хотя изначально предполагался ограниченный тираж, столь короткий жизненный цикл выглядит необычным. Вероятно, компания не готова продолжать тратить ресурсы, включая память и процессоры, на продукт с минимальной маржой. Ситуация усугубляется тем, что мобильное подразделение Samsung фактически оказалось в режиме жёсткой экономии на фоне падающей прибыльности. Так что работа над новым поколением такого дорогого гаджета выглядит достаточно необычно на самом деле.
