Samsung готовится к официальному релизу смартфона Galaxy S25 Note

По информации западного журналиста, компания Samsung хочет пойти по тому же пути, изменив нейминг своих флагманских смартфонов. В результате Galaxy S25 Ultra получит нейминг Galaxy S25 Note, а Galaxy S25 Plus могут переименовать в Galaxy S25 Pro. Переход от «Ultra» к «Note» может означать, что Samsung хочет напомнить будущим покупателям о том, что они приобретают флагманский смартфон с передовыми функциями, включая поддержку S-Pen из коробки. Хотя такие функции были и в предыдущих моделях, видимо, Samsung решила, что теперь пришло время для того, чтобы сделать на этом особый акцент. Что касается Galaxy S25 Plus, его переименование в Galaxy S25 Pro может говорить о том, что гаджет получит некий апгрейд в плане аппаратного оборудования.