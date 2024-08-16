Samsung готовится к официальному релизу смартфона Galaxy S25 Note

Некоторое время назад существование линейки смартфонов Galaxy Note была официально прекращено, так как эту серию смартфонов официально объединили с серией Galaxy S. Но, по информации инсайдеров, возможно, корейский гигант пересмотрит своё решение и вернёт название «Note» для предстоящего Galaxy S25 Ultra, назвав его Galaxy S25 Note. Дело в том, что компания Google в этом году не только представила новый Pixel 9 Pro XL, но и добавила новое название для второго поколения своего складного флагмана — Pixel 9 Pro Fold. Переименование смартфонов — это распространённая тактика производителей, создающая впечатление, что новые устройства не просто имеют другое название, но и предлагают улучшенный опыт по сравнению с предыдущими моделями.

По информации западного журналиста, компания Samsung хочет пойти по тому же пути, изменив нейминг своих флагманских смартфонов. В результате Galaxy S25 Ultra получит нейминг Galaxy S25 Note, а Galaxy S25 Plus могут переименовать в Galaxy S25 Pro. Переход от «Ultra» к «Note» может означать, что Samsung хочет напомнить будущим покупателям о том, что они приобретают флагманский смартфон с передовыми функциями, включая поддержку S-Pen из коробки. Хотя такие функции были и в предыдущих моделях, видимо, Samsung решила, что теперь пришло время для того, чтобы сделать на этом особый акцент. Что касается Galaxy S25 Plus, его переименование в Galaxy S25 Pro может говорить о том, что гаджет получит некий апгрейд в плане аппаратного оборудования.
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