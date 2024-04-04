Samsung готовится к релизу Galaxy S23 FE

В октябре прошлого года компания Samsung представила смартфон Galaxy S23 FE, то есть примерно через восемь месяцев после выпуска остальных моделей серии Galaxy S23. А теперь инсайдеры поведали о том, что компания Samsung на текущий момент активно работает над смартфоном Galaxy S24 FE, который, теоретически, будет очень интересен многим пользователям. Согласно свежему отчёту от инсайдеров из Южной Кореи, Galaxy S24 FE будет запущен уже этим летом — и это намного раньше, чем любая другая модель FE , так как серия смартфонов Galaxy S24 была выпущена в январе текущего года, всего шесть месяцев назад, а не восемь-девять, как обычно. Если это правда, то предполагаемое мероприятие Samsung Unpacked в начале или середине июля может стать невероятно насыщенным анонсами.

На данном мероприятии можно ожидать презентацию нового складного смартфона Galaxy Z Fold6 (возможно, будет сразу две модели, а не одна), а также смартфона-раскладушки Flip6, полноценный анонс серии умных колец Galaxy Ring, новых часов Galaxy Watch7 и, если данные подтвердятся, нового смартфона Galaxy S24 FE. Специалисты также сообщают, что производитель уже заказал миллионы дисплеев для данного нового смартфона, что выглядит весьма амбициозным решением — всё же летом будет достаточно много интересных гаджетов, но Samsung, видимо, верит в успех новинки. Будет интересно посмотреть на данный гаджет в ближайшем будущем — есть шансы, что это будет даже более привлекательный смартфон, чем оригинальные модели.
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