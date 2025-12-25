Samsung готовится к релизу процессора Exynos 2800…

Кроме того, используя собственный графический процессор, основанный на принципах параллельных вычислений, компания сможет охватить широкий спектр сценариев применения — от умных очков и программного обеспечения для автономных автомобилей до робототехники. Для Samsung это действительно важно, так как у всех крупных конкурентов по рынку уже есть свои кастомные решения, которые те могут интегрировать буквально везде, куда только пожелают. У Samsung такой возможности пока что нет, но производитель явно очень хочет нагнать оппонентов по рынку. Так что остаётся лишь надеяться, что компания сможет добиться успеха и выпустит полностью кастомный процессор нового поколения с высокой производительностью и массой иных преимуществ. Это создаст необходимую конкуренцию на рынке.