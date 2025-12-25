Samsung готовится к релизу процессора Exynos 2800

Благодаря недавнему найму бывшего вице-президента AMD Джона Рейфилда корейская корпорация оказалась в гораздо более устойчивом положении для развития подразделения Exynos. Согласно свежему отчёту, компания уже достигла нового рубежа в виде Exynos 2800, который может стать первой системой на кристалле Samsung с полностью собственным графическим процессором, а его релиз намечен на 2027 год. Стоит отметить, что даже недавно представленный Exynos 2600 оснащён графическим процессором Xclipse 960, созданным в сотрудничестве с AMD. Это в определённом смысле сковывает производителя, так как он не может полностью контролировать все процессы и оптимизацию своего же чипа.

Кроме того, используя собственный графический процессор, основанный на принципах параллельных вычислений, компания сможет охватить широкий спектр сценариев применения — от умных очков и программного обеспечения для автономных автомобилей до робототехники. Для Samsung это действительно важно, так как у всех крупных конкурентов по рынку уже есть свои кастомные решения, которые те могут интегрировать буквально везде, куда только пожелают. У Samsung такой возможности пока что нет, но производитель явно очень хочет нагнать оппонентов по рынку. Так что остаётся лишь надеяться, что компания сможет добиться успеха и выпустит полностью кастомный процессор нового поколения с высокой производительностью и массой иных преимуществ. Это создаст необходимую конкуренцию на рынке.