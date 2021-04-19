Samsung хочет внедрить технологию стабилизации камеры Sensor-Shift

На протяжении многих лет технология стабилизации камеры OIS на флагманских смартфонах бренда Samsung, данная технология использовалась в течение нескольких поколений, вплоть до бюджетных устройств, таких как Galaxy A52 и A72.

Теперь в сети появилась новая утечка, что компания Samsung намерена предоставить лучшую технологию стабилизации камеры, чем OIS, для своих флагманских устройств, которые выйдут в следующем году. Разработанная технология стабилизации компании Samsung, известная как Sensor-Shift Camera Stabilization, - это технология используется по сей день в флагманском смартфоне iPhone 12 Pro Max.

Данная технология не только помогает стабилизировать камеру, но и улучшает качество изображения. Согласно полученным данным, в настоящее время Samsung тестирует эту технологию на своих смартфонах.
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