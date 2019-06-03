Samsung и Apple выиграют от блокировки Huawei

Аналитики мобильного рынка уверены, что больше всего на критической ситуации с Huawei заработают компании Samsung и Apple. Дело в том, что сейчас наблюдается полноценная торговая война США с Китаем, из-за чего Huawei потеряла поддержку сервисов Google и вскоре пропадет из множества магазинов розничной связи по всему миру. Естественно, это сильно ударит по продажам, ведь пользователи при отсутствии продуктов Huawei будут смотреть в сторону конкурентов. А конкурентами являются именно Apple и Huawei, которые находятся сразу за Huawei в топе продаж. Вот они и получат больше всего прибыли от блокировки китайского гиганта, который теперь остался без аудитории. Будем сильно надеяться, что спад конкуренции не испортит рынок.