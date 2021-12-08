Samsung и Discovery снимают документальный фильм о тиграх с помощью Galaxy S21 Ultra

Компания Samsung в партнерстве с Discovery сняла короткометражный документальный фильм о природе под названием “Eye to Eye With a Tiger” с использованием Galaxy S21 Ultra. Документальный фильм рассказывает о фотографе дикой природы Яшасе Нараяне, который отправляется в национальный парк Рантхамбор, чтобы снять кадры с красивым, но находящимся под угрозой исчезновения животным.

У этого проекта есть хорошая цель: он повысит осведомленность о вырубке лесов, браконьерстве и чрезмерной охоте на тигров, которые приводят к сокращению их популяции. Этот проект также поможет поддержать проект CAT (Сохранение акров для тигров), который был начат WWF и Discovery. В настоящее время проект охватывает шесть миллионов акров охраняемых местообитаний тигров в Индии, Бутане и России.

К Нараяну присоединился отмеченный наградами режиссер Викрам Сингх. Они снимали фотографии и видео с другими животными в парке, используя камеру S21 Ultra по максимуму.

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