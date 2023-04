Samsung и Google позволяют разблокировать BMW без ключей

BMW наконец расширяет поддержку своей технологии мобильных автомобильных ключей под названием Digital Key Plus на определённые Android-смартфоны, работающие на операционной системе Android 13.1 или более поздней версии. Digital Key Plus теперь можно настроить через приложение My BMW на совместимых устройствах Google Pixel и Samsung, включая Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, Galaxy S23 Plus и Ultra, Galaxy S22 Plus и Ultra, Galaxy S21 Plus и Ultra, Z Fold 3, Z Fold 4 и Note 20 Ultra. Правда, стоит уточнить, что для использования функции на смартфонах компании Samsung необходимо установить приложение Samsung Wallet. Digital Key Plus впервые появился на iPhone и Apple Watch в 2021 году — софт основан на технологии цифрового радио ultra wideband (UWB), которая позволяет водителям BMW заменить традиционный автомобильный ключ на своё мобильное устройство.

Функцию можно настроить в приложении My BMW чтобы разблокировать транспортное средство, когда система обнаруживает, что пользователь подходит к нему. Дополнительно режим Express Mode позволяет пользователям блокировать, разблокировать и дистанционно запускать свои транспортные средства без необходимости касаться своего смартфона даже после того, как устройство разрядится. Это просто отличные новости для тех пользователей, которые хотят пользоваться современными технологиями, но при этом не планируют полностью отказываться от привычных автомобильных ключей по техническим причинам.