Samsung и LG заявили, что не замедляют старые смартфоны

На волне скандального признания Apple в намеренном замедлении старых iPhone издание The Verge поинтересовалось у других производителей, не поступают ли они аналогичным образом. HTC и Motorola, принадлежащая Lenovo, поспешили заверить журналистов в отсутствии столь противоречивой практики. Представители Sony обещали ответить после праздников. Samsung и LG дружно заявили, что не замедляют свои старые смартфоны, а вот представители Google пока молчат.

Отметим, что сегодня компания Apple официально извинилась перед пользователями в связи со скандалом о намеренном замедлении старых iPhone. В открытом письме купертиновцы обещают выпустить в начале 2018 года обновление iOS с подробной информацией о состоянии батареи. С его помощью пользователь поймет, что аккумулятор истощился до состояния, влияющего на производительность. Также Apple снизила стоимость замены батарей iPhone вне гарантии с 50 до 29 долларов. В акции смогут участвовать пользователи iPhone 6 и выше с истощенными аккумуляторами. Компания подчеркивает, что не стала бы намеренно сокращать срок службы любого своего устройства или ухудшать его качества ради того, чтобы заставить пользователей купить новую модель.