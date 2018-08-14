Samsung и его новая дорогая новинка

Весит новинка 201 грамм при габаритах 161,9 x 76,4 x 8,8 мм. В наличии имеется симметричный порт USB-C и модуль NFC, позволяющий совершать бесконтактные платежи.Гаджет оснащен солидной батареей на 4000 мАч. Поддерживается беспроводной вариант подзарядки. Новый флагман выдерживает погружение на глубину полутора метров в течение 30 минут, что соответствует стандарту защиты IP68.Электронная начинка будет отличаться в зависимости от страны, где флагман будет продаваться. В одних регионах внутри девайса будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 845, в других – Exynos 9810. Набор памяти представлен 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ и внутренним флэш-массивом на 128 ГБ/512 ГБ. Еще 512 ГБ можно добавить при помощи microSD-карт. На смартфоне установлен актуальный релиз Android Oreo.Новое творение Samsung получило дисплей с приличным размером диагонали 6,4 дюйма и несколько необычным соотношением сторон – 18,5:9. При этом Super AMOLED-экран обеспечивает разрешение 2960 x 1440 пикселей. Стоимость смартфона примерно оценена в 89900 тысяч рублей.