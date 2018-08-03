Samsung и его новинка Galaxy Tab S4

Прочие технические характеристики включают чипсет Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 13-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеру (у Galaxy Tab S3 была 5-Мп селфи-камера), полный набор современных проводных и беспроводных интерфейсов (в том числе 3,5 мм) и Android 8.1 Oreo.Особенностью нового поколения AMOLED-планшета стал дизайн с узкими рамками вокруг 10,5” экрана (в сравнении с 9,7” прошлого поколения), сканер радужки глаза, поддержка DeX при работе с клавиатурой или подключении к монитору через HDMI-адаптер, поддержка технологии Dolby Atmos при сохранении четырех динамиков AKG, обновленный стилус S Pen и увеличенное время автономной работы за счет аккумулятора 7300 мАч (было 6000 мАч) с функцией быстрой зарядки. Кроме того, Samsung вдвое увеличила объем внутренней памяти в базовой версии (до 64 ГБ), а также добавила версию на 256 ГБ). Слот для карт памяти microSD до 400 ГБ присутствует.О стоимости смартфона пока неизвестно.