Samsung и планы на 2018 год

Компания Samsung на протяжении достаточно длительного времени пользуется громадным спросом на рынке мобильных телефонов - проводитесь показывает действительно крутые продукты при адекватной стоимости и возможностях. Осталось только решить, нужен ли вам такой продукт от этого бренда или можно купить что-то от китайской компании. Однако, у Samsung уже имеется план на продажи на 2018 год - компания планирует продать 320 миллионов смартфонов. Это громадная цифра, которая требует от производителя крутых пиар-кампаний, рекламы и хорошей продукции, конечно же. Пока что нам не очень нравится, как работает пресс-центр корейского производителя, но может в будущем контакт с журналистами будет налажен лучше и тогда шансы на достижение цели в 320 миллионов гаджетов будут куда реалистичнее.