Samsung интегрировала новые функции ИИ в свои устройства

Появилась интересная информация о том, что компании Samsung и Microsoft сотрудничают, чтобы убедиться, что чат-бот Copilot сможет выполнять на флагманских устройствах производителя больше, чем на других смартфонах. Например, Samsung активно внедряет искусственный интеллект, который будет работать на нескольких устройствах помимо смартфонов Samsung Galaxy. Благодаря этому пользователи на различных гаджетах смогут посредством искусственного интеллекта получать краткое изложение текстов на своём смартфоне без задействования каких-то платных сервисов, например. Представители Samsung объясняют, что пользователю нужно будет убедиться, что его смартфон серии Galaxy подключён к устройству серии Galaxy Book 4 через приложение Link to Windows на Android и Microsoft Phone Link на Windows.

Оба устройства должны использовать одну и ту же учётную запись Microsoft. Затем пользователь может загрузить Microsoft Copilot и попросить его найти, прочитать и кратко изложить текстовые сообщения, которые были получены на смартфоне, дабы не тратить на это время. Кроме того, благодаря новой функции на смартфонах Galaxy и устройствах Galaxy Book 4 пользователи смогут просматривать рекомендации ресторанов, которые дали их друзья в предыдущих сообщениях. Пока что это звучит очень сложно и не совсем понятно в чём преимущества такого решения, но, с другой стороны, года два назад и чат-боты в целом казались непонятными, а теперь ими пользуются все.