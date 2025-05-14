Samsung интегрирует Google Gemini в свои умные часы

Сегодня компания Samsung официально объявила, что голосовой помощник Google Gemini на базе искусственного интеллекта в ближайшем будущем появится на смарт-часах линейки Galaxy, заменив фирменное решение южнокорейского производителя. Примечательно, что запуск данного помощника станет ещё проще, если у вас будут наушники Galaxy Buds3 или Buds3 Pro. Суть в том, что голосовой помощник Gemini на Galaxy Watch позволит управлять устройством с помощью голосовых команд без необходимости использовать руки пользователя. Пользователи смогут, например, просить помощника запоминать важные вещи, делать сводки входящих писем и выполнять действия в разных приложениях. Это действительно звучит удобно, потому что дать голосовую команду иногда даже проще, чем управлять умными часами при помощи жестов и нажатий

И, естественно, владельцы Galaxy Buds3 и Buds3 Pro смогут запускать Gemini голосом (или с помощью жеста, если это удобнее в данный момент), зажав сенсор на наушниках. Это обеспечит плавное взаимодействие с вашим Galaxy-смартфоном, если он, конечно, есть. Пока что Samsung не уточнила точную дату запуска новой функции, но с учётом того, что Google активно заменяет Google Assistant на Gemini на всех устройствах, очевидно, что нововведение появится в ближайшее время. Фактически, Gemini просто придёт на смену Google Assistant, предлагая более продвинутый набор функций как на часах, так и в наушниках. И это не может не радовать на самом деле.