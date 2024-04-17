Samsung интегрирует ИИ от Google в Galaxy S25

Совсем недавно компания Samsung официально представила собственную версию генеративного искусственного интеллекта вместе с релизом серии смартфонов Galaxy S24 — новая фишка получила название Galaxy AI. А теперь появилась информация о том, что корейский гигант начинает более активно работать в данном направлении, чтобы второе поколение большой языковой модели Gemini Nano от Google можно было задействовать локально на смартфонах серии Galaxy S25. Компания планирует сотрудничать с Google в достаточно плотном режиме, чтобы флагманы следующего поколения получили все передовые фишки искусственного интеллекта.

Вероятно, помимо функций на базе сервиса Galaxy AI, который использует комбинацию локального и облачного искусственного интеллекта, компания планирует реализовать полностью локальный генеративный искусственный интеллект, которому не нужно будет подключаться к интернету. К сожалению, пока что это лишь информация из интернета от различных источников, но с появлением Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500 можно ожидать, что на смартфонах можно будет запускать локальный искусственный интеллект благодаря ожидаемому значительному приросту производительности центрального процессора и повышению скорости передачи информации в рамках оперативной памяти. В этом случае смартфоны нового поколения будут пользоваться повышенным спросом на рынке, потому что искусственный интеллект крайне важен в повседневном мире — его используют везде.