Samsung интегрирует в умные часы солнечные батареи

Samsung рассматривает возможность использования умных часов Galaxy на солнечной энергии. Корейская компания, похоже, в буквальном смысле решила встроить солнечные элементы в ремешок Galaxy Watch. Данная информация была обнаружена с помощью патента, поданного еще в 2019 году. LetsGoDigital обнаружила его после того, как патент был опубликован Управлением США по патентам и товарным знакам (USPTO) 16 сентября. В патенте представлены обычные умные часы Galaxy, но с изюминкой — их ремешок снабжен солнечными батареями, хотя, к сожалению, в патенте нет никаких указаний на эффективность такой реализации. Стоит отметить, что солнечные элементы все еще далеки от того, чтобы полностью заменить традиционные решения для зарядки аккумуляторов для устройств с высокими потребностями в энергии. Таким образом, Samsung может экспериментировать с ними только как с режимом подачи вспомогательного питания.

Это должно не только увеличить время между зарядками, но и сделать носимые устройства более экологичными. Очевидно, что пока рано говорить о планах по выпуску Samsung Galaxy Watch на солнечной энергии. В конце концов, серия Galaxy Watch 4 только что была представлена. Тем не менее, можно с уверенностью предположить, что технология действительно находится в разработке и, возможно, была зарезервирована для следующей версии серии умных часов. Будем надеяться, что в обозримом будущем данные технологии будут реализованы и в смартфонах или планшетах производителя.
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