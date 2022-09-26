Samsung использует в Galaxy S23 прошлогодние процессоры

Многие пользователи, которые следят за рынком смартфонов, привыкли каждый год удивляться растущей производительности новых устройств — компании из года в год рассказывают нам о том, что их устройства просто безумно лучше в сравнении с прошлым годом. Но, конечно, это когда-то должно было закончиться, так как производитель не может постоянно повышать мощность мобильного процессора. Нужно понимать, что технологические процессы хотя и улучшаются, но слишком медленно, так что если производитель повысит мощность чипа, то этот чип просто будет больше энергии потреблять, а значит, и нагреваться. И если в ПК вы можете поставить башню больше, то со смартфоном так не выйдет — он будет перегреваться и вся эта производительность никому будет не нужна.

Именно из-за этого, как говорят инсайдеры, компания Samsung приняла решение использовать в смартфоне Galaxy S23 много компонентов из прошлогоднего смартфона Galaxy S22. Компания просто перенесет процессор прошлого поколения, поставит ту же память и накопитель, плюс улучшит камеру и, скорее всего, поставит ту же материнскую плату и батарею. Получится новый смартфон, который при этом использует те же возможности, что и прошлогодний гаджет. Да, это должно ударить по продажам, но на самом деле у Samsung нет той армии фанатов, которая каждый год покупает свежий гаджет — у компании другой подход и такое решение в целом не должно сильно производителю навредить. Так что ждём не сильно новый Galaxy S23 в ближайшем будущем.
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