Samsung исправит проблему с экраном в серии Galaxy S24

Компания Samsung объявила о скором выходе крупного обновления для смартфонов флагманской линейки Galaxy S24. Апдейт не только улучшит работу основной камеры, но и исправит проблему с экраном. Как известно, в режиме Vivid дисплей становится ярче и насыщеннее в сравнении с Normal, однако в новинках Samsung это не происходит.

Напомним, что в оснащение топовой модели Galaxy S24 Ultra входит корпус с титановой рамкой, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальная камера на 12 Мп, тыльная камера с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятор на 5000 мАч, поддержка 45-Вт проводной зарядки, защита от воды и пыли (IP68), а также уникальные в отрасли смартфонов функции искусственного интеллекта.
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