Samsung изготовит 80 миллионов дисплеев для iPhone 14

Поскольку Apple готовится к запуску своего семейства iPhone 14 в четвертом квартале этого года, в последнем отчете инсайдеров утверждается, что Samsung снова выполнит огромный процент заказов на OLED-панели для одного из своих самых прибыльных клиентов. Ранее Apple привлекла трио Samsung, LG и BOE для массового производства дисплеев iPhone 14. К сожалению, согласно ET News, BOE не будет частью этой команды из-за проблем с изменением дизайна, хотя это могло быть связано с тем, что Apple исключила китайского производителя дисплеев, поскольку ранее он был уличен в мошенничестве.

Хотя ранее сообщалось, что BOE возобновляет производство OLED-панелей для iPhone 13, согласно последнему обновлению, он не включен в выполнение заказов на iPhone 14. Источники в отрасли утверждают, что Samsung поставит Apple 80 миллионов OLED-панелей iPhone 14, из которых 38,17 миллионов дисплеев будут принадлежать менее дорогим iPhone 14 и iPhone 14 Max. Ожидается, что оба этих телефона будут оснащены технологией LTPS, а не LTPO. LTPO, скорее всего, будет зарезервирован для более премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это означает, что более дешевые модели iPhone 14 проиграют в технологии ProMotion. Похоже, что Samsung хорошо подготовилась к выполнению своих обязательств перед Apple. С прошлого года южнокорейский поставщик выбирает поставщиков материалов для поставки деталей, необходимых для производства OLED-дисплеев iPhone 14. Duksan Neolux, Samsung SDI и Solus Advanced Materials — это те поставщики, которые указаны в списке.